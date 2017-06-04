Baston sanatına kadın imzası

Afyonkarahisar Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulunda açılan baston yapım kursuna katılan tamamı kadın kursiyerler, hem zanaat öğreniyor hem de stres atıyor.

Afyonkarahisar Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Murat Diktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baston yapımı kursuna 18 kadın kursiyerin katıldığını söyledi.



Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçesinden kiraz, vişne, iğde ve erik ağaçlarından kente özgü baston yapma düşüncesinin doğduğunu ve bunu uygulamaya başladıklarını kaydeden Diktaş, şöyle konuştu:



"Kadın kursiyerlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Baston yapımı ince işçilik ve el emeği gerektiriyor. Kadınlarımız da bu konuda çok hassaslar. Gayet başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Yüzlerce baston ürettik ve bazı kursiyerlerimiz bunun satışını da yapıyor. Kursumuza kadınlar tarafından ilgi de giderek artıyor."



Diktaş, yapılan bastonlara Afyonkarahisar’ın kültürel sembollerini ve motiflerini işleyerek farklı çalışmalara imza atacaklarını kaydetti.



