Başsavcılıktan 'Adil Öksüz' açıklaması

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aydınlık Gazetesinde yer alan 'Adil Öksüz' ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, "Adil Öksüz'ün Samsun'dan yurt dışına kaçtığı, kaçışa AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un yardım ettiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart 2017 tarihli Aydınlık Gazetesinde yer alan "Adil Öksüz'ü AKP'li Vekil Kaçırdı" başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.



Söz konusu gazetede yer alan haberdeki "Adil Öksüz'ün Samsun'dan yurt dışına kaçtığı, bu kaçışa Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Samsun İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un yardım ettikleri, yine Erdoğan Tok'un bu konuda Başsavcılıkça ifadesinin alındığı, MOBESE görüntülerinin bulunduğu" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğrudan veya başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ile Adil Öksüz isimli darbe teşebbüsüne iştirak ve FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçlarının şüphelisi olan şahsın olası yurt dışına kaçması ile ilgili bir soruşturma yapılmadığı gibi, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ifadesinin alınması da söz konusu değildir. Bu konuda Başsavcılığımızca yapılmış adli bir işlem yoktur, MOBESE kaydı ve buna dair bir görüntü de bulunmamaktadır."