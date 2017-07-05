Başsavcılığın yazısı ABD Büyükelçiliği'ne ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan, ABD Büyükelçiliğine MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianameyle ilgili gönderilen bilgi talebi yazısının büyükelçilik tarafından teslim alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin iddianamenin şüphelileri Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefon görüşmelerine ilişkin gönderilen bilgi talebi yazısının bugün saat 15.26 itibarıyla ABD Büyükelçiliği tarafından teslim alındığını bildirdi.



Fidan, ABD Büyükelçiliği'nin "MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendilerine herhangi bir yazının gelmediğine" yönelik beyanı üzerine, AA muhabirine açıklama yaptı.



MİT tırlarının durdurulması olayını organize ettikleri ileri sürülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) imam konumundaki firari yöneticileri Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük'ün ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile irtibatlarının Büyükelçiliğe sorulduğunu hatırlatan Fidan, "ABD Büyükelçiliği'ne gönderdiğimiz yazı, bugün saat 15.26 itibarıyla Büyükelçilik tarafından teslim alınmıştır." dedi.



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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran 2017'de imzalanan yazıda, "Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne-Ankara" başlığı bulunuyor.



Yazıda, firari şüpheli Bayram Andaç'ın kullandığı bildirilen GSM hattından 20 ve 24 Ocak ile 21 Şubat 2014 tarihlerinde 5 kez Büyükelçilik ve Başkonsolosluk numaralarının arandığı, firari şüpheli Muharrem Gözüküçük'ün kullandığı kaydedilen GSM hattından da 6 Mart 2014'te iki kez Büyükelçiliğin arandığı" bilgisine yer verildi.



Telefon irtibatlarının saat ve görüşme sürelerinin de yer aldığı yazıda, "Belirtilen tarih ve saatlerde, hangi gerekçeyle Büyükelçiliğiniz ve İstanbul Başkonsolosluğunuzun arandığını, hangi görevlilerle görüşme yapıldığının, görüşme konusu ve mahiyetinin ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesini rica ederim." ifadeleri kullanıldı.



Başsavcılığın paylaştığı PTT gönderi takip sayfasında da 3 Temmuz'da gönderilen yazının Çankaya'daki Büyükelçiliğe bugün saat 15.26'da teslim edildiği görüldü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, dün yaptığı açıklamada, "MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin hazırlanan 5. iddianame kapsamında, FETÖ'nün 'sivil imamı' olduğu belirtilen şüpheliler Andaç ve Gözüküçük'ün, olaydan sonra ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu ile telefon irtibatları bulunduğunun tespit edildiği, bu kurumlara gönderilen yazılarla görüşme içeriklerinin ne olduğunun sorulduğunu" ifade etmişti.