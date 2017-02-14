Başörtülü lise öğrencisine çirkin saldırı

İstanbul Maltepe'de lise öğrencisi genç kız, bir kadının minibüste kendisini başörtüsü nedeniyle darbettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Maltepe'de bir lisede okuyan Fatma Dilara Aslıhan Yiğit, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ettiği ve bu kadın tarafından darbedildiği gerekçesiyle polise başvurdu.



Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Yiğit'e hakarette bulunarak darbettiği öne sürülen A.A.K. adlı kadını, gözaltına aldı.



A.A.K'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.