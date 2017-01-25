Avustralya Günü için hazırlanan başörtülü ilanlara bombalı tehdit

Avustralya'da Avustralya Günü için hazırlanan iki başörtülü kızın yer aldığı afişi panosuna koyan Canberra Tiyatro Merkezi bombalanmakla tehdit edildi.

Avustralya'da Avustralya Günü için hazırlanan iki başörtülü kızın yer aldığı afişi bina girişindeki ekrana koyan Canberra Tiyatro Merkezi bomba tehdidi aldı.



Avustralya Yayın Kurumu ABC’de yer alan habere göre, Avustralya Günü için hazırlanan ve iki başörtülü kızın yer aldığı afişi bina girişindeki ekrana koyan ve aynı zamanda sosyal medya üzerinden paylaşan Canberra Tiyatro Merkezi, İslam karşıtı ırkçı gruplar tarafından bombalanmakla tehdit edildi.



Canberra Tiyatro Merkezi'nin söz konusu afişi sosyal medya üzerinden paylaşımına ilişkin üyelerini bilgilendiren İslam karşıtı ırkçı grup Respect Australia, üyelerine tepki göstermeleri çağrısında bulundu. Canberra Tiyatro Merkezi’ni sosyal medya üzerinden tehdit eden İslam karşıtları, "bombalayın", "yakarak indirin" şeklinde mesajlar paylaştı.



Tiyatro Merkezi, gelen tehditler üzerine paylaşımı kaldırdı fakat afişin yarın kutlanacak Avustralya Günü’ne kadar merkez girişindeki panoda kalacağını açıkladı.

"BU GENÇ KIZLARIN İMAJI ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN HARİKA BİR GÖSTERGESİDİR"



Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Bu genç kızların imajı çok kültürlülüğün harika bir örneğidir. Bu kızlar onurlu Avustralyalılar, aynı zamanda da geldikleri ülkeye saygılılar. Herkes tarafından bu görülmeli ve kutlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"YAPSAK DA YAPMASAK DA LANETLİYİZ"



Canberra Çok Kültürlü Topluluk Forumu Başkanı Diana Abdel-Rahman, tehditler karşında şaşkın olduğunu belirterek "Böyle bir şeyin Canberra’da gerçekleşmesi şoke edici." dedi.



Abdel-Rahman, "Beni endişelendiren şey Müslümanları tehdit eden ve küfreden insanlarla, Müslümanların Avustralya toplumuna adapte olmadıkları veya bir parçası olmadıklarından şikayet eden insanların aynı olması. Bazen düşünüyorum ki yapsak da yapmasak da lanetliyiz." dedi.



Avustralya'da her yıl 26 Ocak’ta resmi tatil ilan edilerek törenlerle kutlanan Avustralya Günü için hazırlanan reklam panolarında, bu yıl Avustralya bayrakları taşıyan iki başörtülü kızın fotoğraflarının bulunduğu afişlere de yer verilmişti.