Basketbolda sürpriz şampiyon

2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nı, final maçında Bellona AGÜ'yü 77-61 mağlup eden Yakın DoğuÜniversitesi kazandı.

Müsabakanın başında bulduğu basketlerle 4-0 öne geçen Yakın DoğuÜniversitesi karşısında üstünlüğü ele geçiren Bellona AGÜ, son 3 dakikaya 10 sayı farkla (16-6) önde girdi. Kalan bölümde daha etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi farkı azaltmasına rağmen Bellona AGÜ periyodu 20-18 üstün tamamladı.



İkinci periyodun başında 22-20 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi, 11 sayılık farka (43-32) ulaştığı devreyi Mc Bride'ın son saniye attığı 3 sayılık basketle 46-37 galip bitirdi.



Üçüncü periyotta aradaki farkı 19 sayıya (58-39) çıkaran Yakın DoğuÜniversitesi, periyodu 61-49 önde tamamladı.



Son periyotta üstünlüğünü koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, son 5 dakikasına 69-57 üstün girdiği müsabakayı 77-61 galip tamamladı ve tarihinde ilk kez kupayı kazandı.



YAKIN DOĞU İLK KEZ ŞAMPİYON



Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası final maçında Bellona AGÜ'yü 77-61 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, kupayı müzesine götüren 4. takım oldu.



Bornova Atatürk Spor Salonu'nda 8 takımın katılımıyla 1 Mart Çarşamba günü başlayan organizasyonda çeyrek finalde Galatasaray'ı 78-62'lik skorla geçen Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde ise Beşiktaş'ı 75-66 yenerek adını finale yazdırdı.



Final maçında Bellona AGÜ'yü 77-61 mağlup eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekibi, 25. kez düzenlenen organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı. Kupayı daha önce 11'er kez Fenerbahçe ve Galatasaray, 2 defa da BOTAŞ kazanmıştı.



- ZAFER KALAYCIOĞLU 10'DA 10 YAPTI



Daha önce Fenerbahçe ile 6, Galatasaray ile de 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, 10. finalinde de başarıya ulaştı.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde lider durumda bulunan ve FIBA Avrupa Kupası'nda yoluna çeyrek finalde devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, Kalaycıoğlu yönetiminde ilk kupasını kazandı.



- BELLONA AGÜ İLK FİNALİNİ KAYBETTİ



Bellona AGÜ, tarihinde ilk kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.



Çeyrek finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 65-54, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi son saniyede bulduğu basketle 71-69 mağlup eden Bellona AGÜ, finalde Yakın Doğu Üniversitesi'ni geçemedi.



Salon: Bornova Atatürk



Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Murat Ciner, Özge Şentürk



Bellona AGÜ: Gray 15, Wright 14, Dubljevic 8, Sanders 2, Wauters 15, Dila Aşkın, Ayşegül Günay 7, Şaziye İvegün Üner



Yakın Doğu Üniversitesi: Holingsvorth 24, Mc Bride 27, Bahar Çağlar 2, Robinson 11, Vandersloot 5, Olcay Çakır Turgut 4, Eldebrink 4



1. Periyot: 20-18



Devre: 37-46



3. Periyot: 49-61



Beş faulle çıkan: 37.48 Ayşegül Günay (Bellona AGÜ)