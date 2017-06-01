Basketbol Süper Ligi'ne çıkan takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu maçları sonucunda Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Nesine.com Eskişehir Basket Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final grubu 5. maçında Nesine.com Eskişehir Basket, Bursaspor Durmazlar'ı 82-66 yenerek, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.



Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-20 önde geçen Eskişehir ekibi, devre arasına da 49-36 üstün girdi. Mücadeledeki üstünlüğünü koruyarak, üçüncü çeyreği 71-53 önde tamamlayan Nesine.com Eskişehir Basket, sahadan 82-66 galibiyetle ayrıldı.



Eskişehir temsilcisi, final grubunda çıktığı beşinci maçını kazanarak, son haftaki Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.



Astra Group Sakarya Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi



Acıbadem Üniversitesi'ni 75-56 yenen Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor da Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantiledi.



Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 21-16 önde kapatan ev sahibi ekip, devre arasına da 38-30 üstün gitti.



Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 18 sayı farkla (66-48) giren Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 75-56 galip ayrıldı.



Maçın Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un galibiyetiyle sonuçlanmasının ardından basketbolcular büyük sevinç yaşadı.