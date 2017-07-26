Başkentte yeni bulvar çalışması devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçirilerek, Bağlıca'yı Sabancı Bulvarı'yla buluşturacak 5 kilometrelik yeni bulvarın yapımına devam ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bulvar çalışmaları kapsamında 2 alt geçidin yapımına da başlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Eskişehir Yolu ile Bağlıca trafiğine büyük kolaylık sağlayacak 50 metre genişliğindeki bulvarın yapımı için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.



Bulvarın yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 4'er şeritli olmak üzere, emniyet şeritleriyle toplam 10 şerit olacağını kaydeden Üçpınar, "Bulvarda yer alacak sanat yapılarından 2 alt geçidin yapımına başlandı. Sanat yapılarıyla diğer taraftan yol açım çalışmalarına da hızla devam ediliyor." değerlendirmesini yaptı.



Üçpınar, yapılacak bulvarda, alt geçitlerin kuzey ve güney bölgelerini bağlayacağını belirterek şu bilgileri verdi:



"Ayrıca katlı kavşak ve yolu kesen bir derenin üstünden 40 metre uzunluğunda bir köprü yapacağız. Eskişehir Yolu'ndan Bağlıca'ya gidecekler için 80 metre uzunluğunda bir U dönüş köprüsü ile yeni bulvardan Eskişehir Yolu'na dönmek isteyenler için de 60 metre uzunluğunda alt geçit U dönüşü inşa edeceğiz."



Diğer sanat yapılarının inşasına da yakında başlanacağını bildiren Üçpınar, bulvarın sonbaharda bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.