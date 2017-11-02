Başkentte toplu etkinlik yasağı

Ankara Valiliğinden, 1 Kasım 2017'den itibaren 3 ay süreyle, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden, 1 Kasım 2017'den itibaren 3 ay süreyle, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla 24 saat esasına göre Ankara'nın muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi veya oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alındığı ifade edildi.



Bu tür eylemlerin, vatandaşların istirahat ve dinlenme amacıyla kullandığı parkların yoğun olarak tercih edilmesi nedeniyle çevreye rahatsızlık verebileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapılabileceği ve böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği vurgulandı.



Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren üç ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve benzeri toplu etkinliklerin, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre Ankara sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı bildirildi.



Açıklamada, belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı belirtildi.