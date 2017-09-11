Başkentte pompalı tüfekle saldırı: 9 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yol kenarında oturan bazı kişilere pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 9 kişi yaralandı.

Başkentte, Keçiören ilçesinde yol kenarında oturan bazı kişilere pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şenlik Mahallesi Gazeteci Mevlüt Işık Sokak'ta, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden yol kenarında oturan kişilere pompalı tüfekle ateş açıldı.



Olayda, Abdullah K, Yusuf A, İsmail Y, Sefa K, Murat S, Yusuf S, Burakhan T, Alper T ve Hüseyin S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, mahalle sakinleri ve olay yerine gelen 112 acil müdahale ekipleri tarafından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Saldırıda bazı araçlar da isabet aldı.



Polis, olayın ardından otomobille kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.