Başkentte park halindeki 4 araç yandı

Ankara'da, otoparkta park halindeki bir panelvan minibüs ile 3 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Altındağ Ulus semti Tunç Caddesi'nde bulunan otoparktaki bir minibüs ile 3 otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Yangın nedeniyle ağır hasar gören araçlar kullanılamaz hale geldi.



Otomobillerin icralık olduğu, panelvan minibüsün de yaklaşık bir yıldır aynı yerde bulunduğu belirtildi.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Olay yeri yakınındaki bir iş yerinde bekçi olarak çalışan görgü tanığı İsmet Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yanan minibüste tiner kullanan kişilerin kaldığını söyledi.



Sarıoğlu, "Tinercilerin mekanı burası, kapısı açık. Burada akşamları kalıyorlar, madde çekiyorlar, yangını da onlar çıkartmış olabilir." diye konuştu.