Başkentte "Pakistan Kültür Evi" açıldı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmud: Genç nesillerimizin bizim atalarımız gibi Pakistan ve Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için çaba harcayacaklarına inanıyorum.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin önemine değinerek, "Genç nesillerimizin bizim atalarımız gibi Pakistan ve Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için çaba harcayacaklarına inanıyorum." dedi.



PAKİSTAN KÜLTÜR EVİ



Keçiören Belediyesince bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında törenle Pakistan Kültürevi açıldı.



Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Fazlı Çorman, açılıştaki konuşmasında, 2017'nin Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 70'inci yılı olduğunu hatırlattı.



Çorman, bu etkinlik vesilesiyle iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin sıcaklığını bir kez daha hissetme imkanını bulduğunu belirtti.



Büyükelçi Mahmud ise Keçiören Belediyesinin düzenlediği ramazan etkinliklerine daha önce de katıldığını anımsatarak, Türk halkıyla bu kapsamda bir araya gelerek Pakistan kültürünü tanıtmanın memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.



Pakistan olarak her zaman Türk halkının yanında olduklarına dikkati çeken Mahmud, "Genç nesillerimizin bizim atalarımız gibi Pakistan ve Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek için çaba harcayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.



Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da Pakistan'ın Türkiye için ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.



Bu vesileyle Pakistan kültürünü tanıma fırsatını ve Pakistanlıların ramazan ayını nasıl geçirdiğini öğrenme imkanı bulduğunu bildiren Ak, düzenlenen etkinliklere dünyanın farklı bölgelerinden 17 ülkenin temsilcilerinin katıldığını aktardı.



Belediye Başkanı Ak, "Bu organizasyonu sınırları aşan kardeşlik olarak tanımlıyoruz çünkü kendi sınırlarımızın ötesinde birçok ülkeden gelen gençlerimizle birlikte oluyoruz. Böylelikle ramazanın bereketini birlikte yaşamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Kalaba Kent Meydanı'ndaki Pakistan Kültürevi'nin açılış töreninde aralarında eski Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün de bulunduğu çok sayıda konuk yer aldı.