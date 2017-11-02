Başkentte okulda civa zehirlenmesi

Ankara'da Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde civadan zehirlenen 16 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 hizmetli hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bazı öğrenciler, okullarının yakınındaki metruk bir binada buldukları bir miktar civayı alarak okula döndü.



Okul kantininde ve sınıflarda civayla oynayan öğrenciler, okulda görevli bazı öğretmenler ile kantin ve sınıflarda temizlik yapan hizmetliler bir süre sonra fenalaştı.



Durumun fark edilmesi üzerine okula çağrılan sağlık ekipleri, ilk incelemelerde civadan zehirlendikleri belirlenen 16 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 hizmetliyi olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından, çeşitli hastanelere kaldırdı.



Polis ekiplerinin de geldiği okulda bulunan diğer öğrenciler ve idari personel tahliye edilirken, okul geçici süreyle kapatıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.