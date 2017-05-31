Başkentte "Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı"

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ramazan etkinliklerinin devam ettiği Altınpark'ta açılan sergide Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı Kabe örtüsünün de aralarında olduğu "kutsal emanetler" bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Altınpark'ta "Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı" açıldı.



KUTSAL EMANETLER SERGİSİ VE KİTAP FUARI



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sergide nadide eserler bulunduğunu bildirdi.



Gökçek, şunları kaydetti:



"Özellikle yıllarca Kabe'ye örtülük yapmış birçok eser var elimizde. Peygamber Efendimiz'in mezarında bulunan, üstüne örtülen eserlerimiz var burada. Bunlardan 14 tanesini burada sergileyeceğiz. Sergideki eserler, Kutsal Emanetler Müzesi'nde sergilenecek eserlerin bir kısmı. İçeride göreceğiniz Kabe kapısı örtülerinden biri, Kanuni Sultan Süleyman hazretlerinin, Kabe'nin kapısına zamanında yaptırdığı örtü. Yani tam anlamıyla bir servet, gördüğünüz zaman gerçekten hayran olacaksınız."



Sergide büyüklüğü ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğunu aktaran Gökçek, kitap fuarına ise çok sayıda yayınevinin katıldığını belirtti.



Çocuklar için de panayır kurduklarına değinen Gökçek, "Dedik ki bu ramazan, Ankara Büyükşehir önderliğinde bir başka olsun. Ona göre bir organizasyon yaptık. Umarım ki beğeneceksiniz." ifadelerini kullandı.



Açılışa katılan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise ramazan ayında Ankara'ya Osmanlı dönemi Kabe-i Şerif, Medine-i Münevvere örtülerini getirdikleri için Gökçek ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.



Kurdele kesiminin ardından Ankara milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek ve eşi Nevin Gökçek ile Ankara Sanayi Odası (ASO) Nurettin Özdebir, sergi ve fuar alanını gezdi.



Gökçek, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Kabe kapısı örtüsünü göstererek bunun yaklaşık 500 yıllık bir eser olduğunu söyledi. Kabe kapısı örtülerinin her yıl değiştiğini hatırlatan Gökçek, Osmanlı padişahlarının Kabe'ye olan saygılarını, özellikle bu örtüleri yaptırtarak gösterdiklerini vurguladı.



Sergideki Kur'an-ı Kerim'in örtüsünü eserin sahibiyle kaldıran Gökçek, ardından tezhip sanatı sergisini gezdi. Burada Gökçek'e hatıra olarak "Göke Kalyonu" desenli İznik çinisi hediye edildi.