Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıt merkezi ve araç lastiklerinin bulunduğu yerde yangın çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sitesi'nde atık kağıt merkezi ve araç lastiklerinin bulunduğu yerde yangın çıktı.



Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Dumanlar, Ankara'nın pek çok noktasından da görüldü.



İki ayrı yerde aynı anda başlayan yangının nedeni araştırılıyor. Alevlerin rüzgar nedeniyle yayılmış olabileceği veya sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.



İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.