Başkentte egzoz kontrolü

Başkentte trafik ekiplerince araçlarında gürültülü egzoz kullanan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı Akköprü Kavşağı ve şehir içinde değişik noktalarda gürültülü egzoz kullanan araçları kontrol etmek için uygulama başlattı.



Polis, çıkardığı yüksek gürültü nedeniyle rahatsızlığa neden olan egzoz takılı araçlar için sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 206 lira ceza kesti.



Ekipler, sürücü belgelerini de kontrol ederken, işlem yapılan araçlar otoparka çekildi.



Bu arada, son 1,5 ayda gürültülü egzoz kullanılan 800 araca yönelik işlem yapıldığı öğrenildi.



