Başkentte DHKP-C operasyonu

Terör örgütü DHKP-C yöneticileri arasında kuryelik yaptığı ve örgütün İstanbul sorumluları arasında olduğu öne sürülen kadın zanlı gözaltına alındı.

Başkentte, DHKP-C'ye yönelik operasyonda, terör örgütü yöneticileri arasında kuryelik yaptığı ve örgütün İstanbul sorumluları arasında olduğu öne sürülen kadın zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyelerine yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.



Çankaya ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda, DHKP-C yöneticileri arasında kuryelik yaptığı ve örgütün İstanbul'daki sorumlularından olduğu iddia edilen Y.G.A. isimli kadın gözaltına alındı.



Hakkında arama kararı bulunan zanlının, 4 Kasım'da AŞTİ'de örgütün kuryeliğini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B. ile bağlantılı hareket ettiği ileri sürüldü.



Zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.