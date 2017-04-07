Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

HDP Ankara İl Başkanlığınca, Kolej Meydanı'nda gerçekleştirilecek halk oylamasına ilişkin açık hava toplantısı nedeniyle pazar günü bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması için bazı tedbirler alındı.



Bu kapsamda, 9 Nisan Pazar günü saat 07.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay Meydanı Kurtuluş Kavşak arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimine kadar), Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Aksu Caddesi, Süleyman Sırrı Sokak girişi ve Yenişehir Pazar Yeri karşısındaki kavşak ile Kolej Meydanı ve bu caddelere açılan sokaklar araç trafiğine kapatılacak.



SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZLERİ OLUŞTURULDU



Öte yandan, anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulacağı 16 Nisan'daki referandum için il genelinde seçim koordinasyon merkezleri oluşturulduğu bildirildi.



Seçim koordinasyon merkezlerine ait iletişim bilgileri, Ankara Valiliğinin internet sitesinde yayımlandı.