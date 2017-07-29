Başkentte asayiş uygulaması

Başkentte, Ulus ve Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda tüm birimlerin katılımıyla, Ulus ve Kızılay bölgesindeki eğlence mekanlarına yönelik olarak dün saat 22.00'de asayiş uygulaması başlatıldı.



Girdikleri iş yerlerinde ruhsat kontrolü yapan ekipler, mekanlardaki kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı.



Uygulama kapsamında eğlence mekanlarına çıkan sokak başlarında araç plakaları sorgulandı, sürücülerin belgeleri incelendi. Evrakında eksiklik bulunan ve kusur tespit edilen araçlar çekiciler aracılığıyla otoparka götürüldü.