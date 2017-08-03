Başkentte asayiş denetimleri

Ankara'da 6-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 178 şüpheli yakalandı.

Başkentte 6-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 178 şüpheli yakalandı.



Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 6 Temmuz Perşembe günü saat 08.00'den 20 Temmuz Perşembe günü saat 08.00'e kadar 2 haftalık asayiş denetimi yapıldı.



Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da kimlik bilgisi sorgulanan 67 bin 718 kişiden, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 178 şüpheli yakalandı.



Kontrol edilen 27 bin 765 araçtan 97'sinin çalıntı olduğu belirlendi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan 38 motosiklete, 21 bin 975 modifiyeli araca ve bin 122 kişiye işlem yapıldı.



Uygulamalarda, biri ruhsatlı 36 tabanca, ikisi belgeli 13 pompalı tüfek, 27 kurusıkı silah, 29 kesici ve delici alet, 895 değişik çapta fişek, 715 gram uyuşturucu madde, 68 uyuşturucu hap, 3 bin 575 bandrolsüz sigara ele geçirildi.



Açıklamada, söz konusu tarihler arasında hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından 215 kişinin tutuklandığı kaydedildi.