Başkentte 3 bin polisle uyuşturucu operasyonu

Başkentte, 15 Temmuz'da şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adı verilen "Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu" yapıldı. 3 bin polisin katıldığı operasyonda 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başkent'te, 15 Temmuz'da şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adı verilen uyuşturucu operasyonunda 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, operasyonun "Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonu" olduğunu ve 3 bin polisin katıldığını açıkladı.