Halk başkanlık hayaline ‘dur’ derse, kan ve gözyaşı durur

Kemal Kılıçdaroğlu, Başkanlık sistemi hayalinin kan ve gözyaşına sebep olduğunu savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de katılımı ile gerçekleşen kapalı toplantıda, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi karşısında partinin izleyeceği yol haritası tartışıldı.



Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen ve sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantı, 7 saat sürdü.



AKAN KANIN DURMASI BAŞKANLIĞA DUR DEMEKTEN GEÇİYOR



CHP PM’de konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de akan kanın durmasının yolunun ‘Başkanlığa dur demekten’ geçtiğini söyledi.



Kılıçdaroğlu, 2 yıldan beri Türkiye’nin fiili başkanlıkla yönetildiğini belirterek, bu nedenle Türkiye’nin teröre teslim olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Bu halk Atatürk’ün kendine istemediği makamı, kimseye vermez. Halk başkanlık hayaline ‘dur’ derse, kan ve gözyaşı durur” dedi.



"SALDIRILAR ARTACAK"



Terör saldırılarının artacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, “7 Haziran’dan 1 Kasım’a böyle geldik. Her saldırıdan sonra başkanlık vurgusu yapılması bunu gösteriyor” diye konuştu. Anayasa Komisyonu’na ilişkin “Komisyonda tarihi bir mücadele vereceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, kapalı oylama yapılmasının sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA