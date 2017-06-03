Ali Koç başkanlık için adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi Ali Koç, "Mayıs 2018'de seçimli genel kurulda önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle kulüp başkanlığına adayım." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Sports Arena'da düzenlenen mali genel kurulunda konuşan Ali Koç, kürsüye gelirken üyeler tarafından ayakta alkışlandı.



Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Koç, şunları kaydetti:



"30 Mayıs 2015'te bu salondaki seçimli genel kurulda başkanımız, önümüzdeki dönemler için kendi başkanlığıyla ilgili ifadelerde bulundu. Aynı gün ben de burada, zamanı geldiğinde elimi taşın altına koyacağımı söylemiştim. Yine aynı noktadayım, kararlılığımı sizin huzurunuzda vurgulamak istiyorum. Mayıs 2018'de seçimli genel kurulda önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle kulüp başkanlığına adayım. Fenerbahçemiz için mücadeleye hazır olduğumu bildirmek isterim."



Ali Koç, adaylığıyla ilgili mecbur olmadıkça açıklama yapmayacağını da vurgulayarak, sarı-lacivertli taraftarları yeni sezon için kombine kart almaya çağırdı.

"BAŞKANIMIZA EN İÇTEN DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"



Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a THY Avrupa Ligi'ndeki başarı nedeniyle teşekkür etti.



Erkek basketbol takımının Avrupa şampiyonluğundan dolayı tarifsiz bir mutluluk duyduğunu dile getiren Koç, "Fenerbahçemizi gerçek bir spor kulübü yapan, sadece kulübümüze değil, ülkemize futbol dışında branşların varlığını hatırlatan, Obradovic gibi bir hocayı kulübümüze kazandıran, başarının esas mimarı başkanımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek sezon yine başkanımızın önderliğinde tekrar Avrupa Ligi şampiyonu olup, formamıza 4. yıldızı da takacağımıza inanıyorum. Camianın kenetlenmesi gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz." ifadelerini kullandı.



Taraftarla kulüp yönetimi arasındaki sorunlar nedeniyle Ülker Stadı'nda tribünlerin boş kaldığını aktaran Koç, "Taraftarın en büyük arzusu tribünde özgürce var olabileceklerini bilmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.



Salondaki üyeler özellikle başkanlığa adaylık açıklamasını yenilediği anda ayağa kalkarak uzun süre alkışlarla Koç'a destek oldu. Ali Koç konuşmasından sonra da üyelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı ve tebrikleri kabul etti.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç konuşurken salonda yer almadı.