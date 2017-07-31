Başkan Usta'dan Burak Yılmaz açıklaması

Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadrolarına katmak istedikleri Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Çin'in Beijing Guoan Kulübü ile görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu cevap beklediklerini bildirdi.



Usta, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing Guoan ile görüşmemiz devam etmektedir. Transferine olumlu cevap vermelerini umuyoruz. Kamuoyuna saygıyla..." ifadesini kullandı.