Başkan Mevlüt Uysal Gençlerle Buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gençlik Meclisi Vizyon Toplantısı'nda gençlerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Vizyon Toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katılımı ile İBB Meclis Binasında gerçekleşti.



İstanbul ve gençlerin sorunları, geleceğe yönelik proje ve programlarının konuşulup tartışıldığı Vizyon Toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşti. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı da İBB Gençlik Meclisi'nin çalışma, faaliyet ve ileriye dönük projelerinin anlatıldığı slayt gösterimi yapıldı. Program İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş’ın açılış konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın konuşması ile devam etti.



İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş konuşmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a yoğun programında katılımlarından ve gençleri yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür ederek başladı. 1997 yılında dönemin belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi ve imzasıyla kurulan Gençlik Meclisi'nin misyon ve vizyonunu anlatan Ağırbaş konuşmasına şöyle devam etti:



İSTANBUL VE GENÇLİĞİNE HİZMET EDİYORUZ



İstanbul'a ve İstanbul gençliğine hizmet eden İBB Gençlik Meclisimizin Kasım ayında 20. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bu şehirde yaşayan herkes İstanbulludur. Azınlıklar dahil tüm gençlere farklı programlarla hizmet ediyoruz. İstanbul'un 31 ilçesini geziyoruz, sürekli olarak sahadayız. İstanbul'da yaşayan bütün gençlere yönelik söyleyecek sözümü var. Kültürden sanata mimariden medeniyete şehircilikle ilgili tüm konular İBB Gençlik Meclisi'nin ilgi alanındadır.



TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ



İstanbul paydasında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için çalışıyoruz. Ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında çalışmalara ihtiyacı var. Biz gençler Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İBB Başkanımız Mevlüt Uysal'ın talimatları doğrultusunda bu yönde yeni atılımlarda bulunacağız. İstanbul'da yaşayan tüm gençlerin sorunlarını çözmek bizlerin görevi. Türkiye'de ilk kez Yapay Zekâ Akademisi'ni kuruyoruz.



BU ÜLKENİN GELECEĞİ BİZLERİZ



Dünya gençliğinden geri kalmamamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde kişisel bilgi ve becerilerimiz ile aranan bireyler olmalıyız. Bu ülkenin geleceği bizleriz. Geleceğe yönelik çok önemli projeler yürütüyoruz. Bu projelerden biri de başarı ile yürüttüğümüz Coding İstanbul Projesi. Kültür ve sanata dair İstanbul'un farklı yerlerinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Gençlik Meclisi'nin temel özelliklerinden biri de gençlerin geleceğe yönelik projelerini hayata geçirebilecek bir kurum olması. İnovasyon ve girişimcilikle ilgili çalışmalarımız tüm hızı ile devam ediyor. Çalışmalarımızda bizleri destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mevlüt Uysal'a teşekkür ediyorum.



İBB Gençlik Meclisi Samed Ağırbaş’ın ardından gençlere hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gençlere çaşitli tavsiyelerde bulundu.



“Gençlik Meclisi’nin yapmış olduğu bu vizyon toplantısı başta İstanbul, Türkiye’miz ve tüm dünya gençliğinin geleceğine katkı sağlar” temennisiyle konuşmasına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal konuşmasına şöyle devam etti:



BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE GENÇLİK ÇOK ÖNEMLİDİR



Gençliği olmayan bir ülkede, bir nesilde gelecek yoktur. Gençlik ne kadar iyi yetişirse, ne kadar güven verirse gelecek o kadar güven verir. Bizim kültürümüzde gençlik çok önemlidir. Dünyanın hiçbir yerinde Şehzadeler şehri yoktur, ama bizim geçmiş kültürümüzde Şehzadeler şehri vardır. Bir makam teslim edilmeden önce o makama oturacak kişinin özenle yetiştirildiğini görürsünüz. Osmanlı’nın uzun süre ayakta kalma sebebi de gençlikten başlayarak ileriye dönük yetiştirilen bir nesildir.



CUMHURBAŞKANIMIZDA GENÇLİK TEŞKİLATLARINDA YETİŞMİŞTİR



İBB Gençlik Meclisimizin de kurucusu olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın daha sonrasında gençler adına hangi çalışmaları yaptığı ortadadır. Sadece gençler adına değil, kendisi de gençlik teşkilatlarından başlayarak bu yola çıktığı için bu gençliğin geleceğe ne kadar katkısı olacağını da fiilen görmüştür. Bir gün gelecek sizler de önünüzde gördüğünüz koltuklarda görev alacaksınız. Gençlerimiz geleceğe ne kadar iyi hazır olursa geleceğimiz de o kadar iyi olur. Bu manada biz gençler adına çeşitli çalışmalar yapıyoruz, ancak sizlerin de geleceğe dönük yapmış olduğunuz çalışmalar çok önemli. Sizler bizim gençler adına yapmış olduğumuz çalışmaları bir imkân olarak görüp, o imkânı iyi değerlendirmek ve Türkiye’nin yönetim kademesine bir yürüyüş aracı olarak görmeniz başarıyı getirecektir.



HER ZAMAN GENÇLERİN YAYINDA OLACAĞIZ



Sizler dünyada gençlik sorunları nelerdir? Ona bakacaksınız. Oralarda bu sorunlar nasıl çözümlenmiş? Onlara bakacaksınız. Ülkemizdeki sorunlara bakacaksınız ve bizimde bu yöndeki kanaatimiz ve çözüm önerilerimiz şunlardır diyeceksiniz. Her zaman gençlerin yanında olmaya ve gençlerin sorunlarını çözmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Sizlerin çalışmalarına önem veriyoruz.



İBB Başkanı Mevlüt Başkan Uysal konuşmasının ardından İBB Gençlik Meclisi Coding öğrencileri ile fotoğraf çektirdi.



Vizyon toplantısı İBB Gençlik Meclisi üyesi gençlerin İstanbul ve İstanbul’da yaşayan gençlerin sıkıntı ve sorunları, gençliğe yönelik proje ve önerilerin konuşulup tartışıldığı Genel Kurul ile sona erdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında kendi imzası ve direktifiyle kurmuş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İstanbul’u yerel yönetimlerde dünya markası haline getiren belediyecilik anlayışına bağlı kalarak, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5. Döneminde gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.



İBB Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Meclis, 7/24 İstanbul gençliğine hizmet veriyor.