Hollanda'da polisin müdahale ettiği Türk başından ağır darbe aldı

Emekli Hollanda askeri Halil İbrahim Kurt, Hollanda'nın faşist müdahalesi müdahalesi sırasında başından ağır darbe aldı.

Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşları arasında bulunan, emekli Hollanda askeri Halil İbrahim Kurt, polisin müdahalesi sırasında başından ağır darbe aldı.

Bakan Kaya'ya destek gösteri sırasında polis köpeği tarafından baldırından ısırılan Hüseyin Kurt'un ağabeyi, emekli Hollanda askeri Kurt, Hollanda polisinin atlı, köpekli ve coplu müdahalesini AA muhabirine güçlükle anlattı.



Halil İbrahim Kurt, Konsolosluğun önüne vardıklarında Hollanda polisinin her tarafı kapattığını, ne olduğunu anlamadan polisin bir anda saldırdığını söyledi.



Polisin vücudunun çeşitli bölgelerine copla vurduğunu belirten Kurt, "O sırada, kardeşim de aldığı ağır darbeler üzerine yerde yattığı sırada, polis üzerine köpekle saldırdı." dedi.



Son olarak başının arkasına ağır bir darbe aldığını, bilincini kaybederek yere düştüğünü söyleyen Kurt, "Bayıldığım için sonrasını hatırlamıyorum. Hastanede kendime gelebildim. Kardeşimle kaldığımız odada doktorun muayenesinden sonra taburcu olduk." diye konuştu.





Kurt, polisin kendilerine saldırmasından çok Bakan Kaya'nın polis gözetimi altında saatlerce makam arabasında mahsur kalmasına üzüldüğünü dile getirdi.



Hollanda polisi, Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıtmıştı.



Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Kaya'ya destek vermek için bölgeye gelen Türk vatandaşlarının üzerine tazyikli su sıkılmış, çok sayıda polis köpeği kullanılmıştı.



Halil İbrahim Kurt'un, Irak'a yönelik harekatta Türkiye'nin hava savunmasına katkı sağlamak amacıyla 2003 yılında NATO tarafından gönderilen, Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığında konuşlandırılan Patriot Hava Savunma Sistemi'nde görev yapan Hollandalı personel arasında yer aldığı belirtildi.