"Başındaki mermi 10 yıl sonra çıkarılabilecek"

İdlib'de yaralandıktan sonra getirildiği Hatay'da ameliyata edilen Yusuf'un felç riski nedeniyle kafasından çıkarılamayan merminin, 10 yıl sonra yapılacak ameliyatla çıkarılabileceği öngörülüyor.

Suriye'nin İdlib kentinde, evinde uyuduğu sırada başına mermi isabet eden ve getirildiği Hatay'da ameliyata alınan 14 yaşındaki Yusuf El Yusuf'un, kafasındaki merminin çıkarılması için 10 yıl sonra ameliyat edilebileceği belirtildi.



Yaklaşık iki hafta önce İdlib'deki çatışmalar sırasında yaralanan Yusuf, yakınları tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi.



Hatay'da özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf'un, ameliyat edilmesine karşın başındaki mermi çıkarılamadı.



Operasyonu gerçekleştiren beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Ekrem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun kafasındaki merminin felç olma riski nedeniyle çıkarılamadığını söyledi.



Merminin Yusuf'un kafasında oluşturduğu tahribatın tedavi edildiğini anlatan Kaya, "Yusuf, normal hayatına devam edebilir. Çok ciddi rahatsızlıklar söz konusu olmaz. Ancak ağır işlerde çalışması uygun değil. Zaman içinde merminin çevresindeki açıklık büyüyecek. Yusuf'un 10 yıl sonra yapılacak ameliyatla kafasındaki kurşunun çıkarılabileceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.



Yusuf El Yusuf da bulundukları bölgede sürekli çatışmalar yaşandığını, odasında uyuduğu sırada başına isabet eden mermi nedeniyle gözünü hastanede açtığını belirtti.



Suriye'de tedavi imkanı olmadığı için yakınları tarafından Türkiye'ye getirildiğini anlatan Yusuf, şunları söyledi:



"Başımın ön tarafına isabet eden kurşun şu an çıkarılamadı. Doktorlar hayatımı olumsuz etkileyecek bir durumun olmadığını söylediler. Türkiye'de olduğum ve tedavi sürecim başladığı için mutluyum. Başıma 20 dikiş atıldı. İlaçlarımı da düzenli olarak alıyorum. Günlük ihtiyaçlarımı kendim yapabiliyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın."



Yusuf, Reyhanlı'da ailesi ve yakınlarıyla kaldığını, ilerleyen günlerde Suriye'ye dönüş yapacaklarını kaydetti.