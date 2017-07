Başbakanlıktan 'On Birinci Kalkınma Planı' Genelgesi

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlandı.



Yıldırım, ülkenin uzun vadeli kalkınma politikalarının, ekonomi büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulduğunu ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirildiğini belirtti.



Genelgede ekonomik gelişmeye makro çerçeve oluşturan, ekonomik ve sosyal kalkınma için uygun ortam sağlayan ve öngörülebilirliğini artıran kalkınma planlarına işaret eden Yıldırım, planların etkinlik, verimlilik odaklı kurumsal ve yapısal düzenlemeleri öne çıkardığını, amaç ve öncelikleri somut program ve eylemlerle hayata geçirmeyi, plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirmeyi hedefleyerek etkili bir izleme, değerlendirme imkanı verdiğini ifade etti.



Yıldırım, ilerleyen dönemde de ülkenin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve insanın yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik alanda rekabet gücüyle niteliği merkeze alan, her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı, sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir büyüme anlayışının kalkınma sürecinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi.



TEMEL POLİTİKA BELGESİ OLACAK



Genelgede, 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nın, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkenin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacağını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Hazırlık çalışmalarını başlattığımız yeni kalkınma planı, ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanacaktır."



Yıldırım, elverişli olmayan küresel, bölgesel, ekonomik ve siyasi koşullara, terör olaylarına ve 15 Temmuz menfur darbe girişimine rağmen gerçekleştirilen yapısal reformlar ve uygulanan politikalar sayesinde, ülkede ekonomik istikrar ve güven ortamının korunduğunu, büyüme ve kalkınma sürecinin kararlı bir biçimde sürdürüldüğünü ifade etti.



YENİ KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULABİLECEK



Yıldırım, kalkınma planının hazırlık sürecinin önemli unsurlarından birisinin Özel İhtisas Komisyonları oluşturulması olduğuna dikkati çekerek, Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kamu ve özel kesimi, sivil toplum temsilcileriyle akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonucun, değerlendirme ve önerilerin plan hazırlıklarına katkı sağlayacağına işaret etti.



On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların yapacakları kapsamlı çalışmalarının, planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacağını belirten Yıldırım, genelgede şunları kaydetti:



"Bu itibarla, katılımcı bir yaklaşımla On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde, Kalkınma Bakanlığınca söz konusu listelerde değişiklik yapılabilecek, yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Çalışma usulleri, katılımcı sayısı ve niteliği, Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek, bu komisyon ve çalışma gruplarında görev alacak temsilciler yazıyla davet edilecektir."



Resmi Gazete'de, genelgenin ekindeki 43 maddelik "Özel İhtisas Komisyonları" ve 32 maddelik "Çalışma Grupları" başlıklı iki ayrı liste de yayımlandı.