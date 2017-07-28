Başbakanlık Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davasına müdahil oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında eski sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı davada, Başbakanlık ve 65. Hükümetin müdahillik talepleri kabul edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davanın duruşmasına sanıklar, müştekiler, yakınları ile avukatlar katıldı.



Duruşmada, Başbakanlık avukatları davaya Başbakanlık ve 65. Hükümet adına müdahillik talebinde bulundu.



Sanıklar ve sanık avukatlarının müdahillik ve diğer taleplerine ilişkin beyanlarının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tespitleriyle ByLock kullandığı iddia edilen sanıklar Abdullah Karahan, Arif Hadi Canlı, Barış Yalçın, Beytullah Arslan, Bilal Gülfidan, Emrullah Kaya, Engin Gümüşlü, Faruk Sarı, Fatih Demir, İbrahim Aka, İbrahim Arslan, Mahmut Sami Çalışgan, Mehmet Boztaş, Mehmet Büyükkurt, Mehmet Güneş, Mehmet Tunç, Mehmet Emin Erdoğan, Muhammed Veli Karaboğa, Muharrem Yongacıoğlu, Murat Gökburun, Murat Şeker, Mustafa Avan, Mustafa Cihangiroğlu, Nasır Ataş, Nusret Çok, Oğuz Bulut, Osman Mavilli, Ramazan Demir, Sadık Alıcıoğlu, Sedat Ayvaz, Sedat Güvercin, Selahattin Daştan, Semih Karagül, Süleyman Polat, Tuncer Döğer, Ümit Hamarat ve Yunus Karabela'nın internet trafik kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) istenmesi ve ByLock detayları gelmeyen sanıklar için de Başsavcılığa yeniden yazı yazılması talebinde bulundu.



Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyen Cumhuriyet savcısı, ulaşılamayan tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gibi taleplerin reddine hükmedilmesini mütalaa etti.



Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, ByLock kullandığı iddia edilen sanıkların iletişim detaylarının BTK'dan istenmesine, daha önceki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verilen kişilerin tanıklıklarından vazgeçilmesine, keşif yapılması talebinin reddine karar verildiğini açıkladı.



Hakim Dik, Başbakanlık ve 65. Hükümetin davaya müdahillik taleplerinin kabul edilmesine ve Kara Harp Okulu ile Kara Havacılık Komutanlıklarına ilişkin darbe teşebbüsüne yönelik açılan davaların iddianamelerinin istenmesine hükmedildiğini belirtti.



Tutuklu sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin tümünün reddine karar verildiğini belirten Mahkeme Başkanı Dik, duruşmanın 11-12 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.