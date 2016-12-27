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27 Aralık 2016 10:22 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2016 10:37

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı telefon konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı.

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Yıldırım, darbe girişimi gecesi televizyonlardaki canlı yayınlara bağlanarak millete seslenmişti.

BAŞBAKAN YILDIRIM: BU CANİLERE GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ (VİDEO)

Bu konuşmalardan birinde darbe girişimine tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Hükümet işbaşındadır ve gereken herşeyi yapacağız. Ucunda ölüm dahi olsa, gereken herşeyi yapacağız. Asla ve asla bu çapulculara hukuka uymayan, milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: darbe girişimibinali yıldırımtelefon konuşması15 temmuzfetö


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