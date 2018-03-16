Başbakan'dan İhsanoğlu'nun eşine geçmiş olsun telefonu
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP'li Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşini arayarak geçmiş olsun diledi.
MHP Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adaylarından Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Azerbaycan'da katılacağı panel öncesinde kalp krizi geçirdi.
BAŞBAKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi Füsun İhsanoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: Ajanslar