Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin 2017'de vergi dilimine girmeyeceğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, genç iş adamlarıyla buluştuğu toplantıda önemli açıklamalar yaptı.



Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:



Bugün, yıllardır devam eden Suriye'deki kanı durduracak önemli bir ateşkese, Rusya Federasyonu ile birlikte imza koyduk. Ümit ederiz ki bu, Suriye'de yaşanan acıların son bulması için başlangıç olur.



2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak. 2017'de Türkiye hem yatırım hem üretim hem istihdam hem de ihracat konularında bütün gayretini, bütün imkanlarını ortaya koyacak.



"ASGARİ ÜCRET VERGİ DİLİMİNE GİRMEYECEK"



Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek. Yani asgari ücret 2017 yılı boyunca 1.404 TL olacak.



ÇAPULCULARLA İŞBİRLİĞİ TUTMAK ABD'YE YAKIŞMIYOR



Çapulcularla işbirliği tutmak ABD'ye yakışmıyor, umarım yeni yönetim Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar.



Ümit ederiz ki yeni ABD yönetimi Türkiye'nin müttefikliğinin değerini daha iyi anlar, çapulcularla iş tutmaktan vazgeçer.



TÜRK KÜRT KARDEŞTİR



Türk, Kürt kardeştir, bunları birbirine düşürmek isteyen de kalleştir. O kalleş de PKK'dır.



GÜÇLÜ İKTİDAR GELİYOR



Yönetim sistemi ile ilgili yaptığımız çalışma Meclis'te. Bu sistem iki seçim arasında kesintisiz icraatı getiriyor. Güçlü iktidarı sağlayacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemidir.