Başbakan'a taziye ve destek telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, terör saldırısından dolayı taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, Kayseri'deki terör saldırısından dolayı taziye ve dayanışma dileklerini iletti.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki terör saldırısının ardından, Başbakan Yıldırım'ı telefonla arayarak, taziye ve dayanışma dileklerini bildirdi.



Başbakan Yıldırım da gelişmelere ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

Kaynak: AA