Başbakan Yıldırım'ın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Görüşmede, Rohinga Müslümanları başta olmak üzere bölgemizdeki uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, Suriye, Irak, Libya, Lübnan ve çevre konularına değinilmiş, Kıbrıs üzerinde durulmuştur.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, ABD'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinde, Rohinga Müslümanları başta olmak üzere bölgedeki uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Suriye, Irak, Libya, Lübnan ve çevre konularına değinildiği, Kıbrıs üzerinde durulduğu bildirildi.



Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ABD temaslarını sürdüren Başbakan Yıldırım'ın, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldiği kaydedildi.



Görüşmede, Rohinga Müslümanları başta olmak üzere bölgedeki uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Suriye, Irak, Libya, Lübnan ve çevre konularına değinilmiş, Kıbrıs üzerinde durulmuştur. BM'de yürütülen kapsamlı reform çalışmaları ve dünyada baş gösteren krizlerle mücadele konusunda Sayın Genel Sekreter'in çabalarına olan desteğimizin süreceği vurgulanmıştır. İstanbul'un BM merkezine dönüştürülmesi hedefimiz gündeme getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, Guterres'in BM'nin reform çabaları hakkında bilgi verdiği ve ideallerini destekleyici çabaları için Türkiye'ye teşekkür ettiği aktarıldı.