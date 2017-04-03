Başbakan Yıldırım'dan Türkmenlere Kerkük çağrısı

Başbakan Yıldırım, "Kerkük'e ilişkin "sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği" yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığı kritik dönemde, bölgedeki soydaşların yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım'ın, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'yi Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki kabulünde bölgesel konular görüşüldü.



Görüşmede, Kerkük'e ilişkin emrivakilerin arttığını, "sözde bağımsızlık referandumları yapılabileceği" yönünde kabul edilemez açıklamaların yapıldığını hatırlatan Yıldırım, bu kritik dönemde, bölgedeki soydaşların yanında yer almaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.



Yıldırım, Iraklı Türkmenlerden, mezhep farkı gözetmeden kendi aralarında dayanışma içerisinde olmalarını ve bölgedeki oldubittilere karşı ortak bir duruş sergilemelerini istedi.