Başbakan Yıldırım'dan tüm askerleri ilgilendiren flaş açıklama

Manisa'da askerlerin yaşadığı gıda zehirlenmeleriyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım açıklama yaptı.

Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi.



Başbakan Binali Yıldırım, Atina'dan Gümülcine'ye geçerken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var, onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak." dedi.