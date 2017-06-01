Başbakan Yıldırım'dan şehitler için taziye mesajı

Başbakan Yıldırım, Uludere'de meydana gelen helikopter kazası sonrası yaptığı açıklamada, "Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 askerin şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Akşam saatlerinde, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerin şehit olduğu haberini teessürle öğrendiğini ifade eden Yıldırım, mesajında "Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli aileleri ve yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Şehit komutanın ailesine taziye ziyareti



Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, kazada şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen Tümgeneral Aydın'ın başkentteki evini ziyaret etti.



Yıldırım, ziyarette şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesine taziye dileklerini iletti.