Başbakan Yıldırım'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Başbakan Yıldırım, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi



Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, saldırıda şehit olan Astsubay Şenel Ağıl ile Jandarma Er Sinan Hamza'nın ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.