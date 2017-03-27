Başbakan Yıldırım'dan seçim barajı açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir. Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde televizyonların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.



Yıldırım, "Yüzde 10 seçim barajı konuşulur, indirilebilir bu seçim barajı. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık model değiştiği için parti gruplarından ziyade, milletvekilleri ön plana çıkıyor. Bu esnetilebilir, partilerle konuşmak lazım." ifadelerini kullandı.



"Bu sistem zaten temsilde adaleti, yönetimde istikrarı getiriyor. Ayrıca bir şeye lüzum yok." diyen Yıldırım, "İstikrarı sağlamak amacıyla baraj yüksek tutulmadı mı? Şimdi artık bu istikrarı sandıkta vatandaş sağlıyor. Dolayısıyla birtakım barajlarla istikrarı garanti altına almak ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu yüzden barajla ilgili bir düzenleme yapılabilir." şeklinde konuştu.



Yıldırım, şöyle devam etti:



"Milletvekillerinin hangi usullerle seçileceği, hangi yöntem olacağı konusu da oturulup konuşulacak, bir partinin vereceği karar değil ama biz AK Parti olarak buna açığız. Oturup bütün partilerle konuşacağız, makul bir noktada buluşursak bu değişikliği de yaparız. Bu, yapılan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir parçası değil, bunun dışında anayasa konusu olmadığı için hemen 16 Nisan'dan sonra oturup konuşalım bu işi, biz hazırız"



"ARİF ERDEM VE HAKAN ŞÜKÜR'ÜN GS ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMASI"



Başbakan Yıldırım, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray üyeliğinden çıkarılması ile ilgili olarak da "Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, birtakım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan kulübe mal etmek haksızlık olur." değerlendirmesinde bulundu.



İSVİÇRE'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞANI HEDEF GÖSTEREN PANKART



İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart ile ilgili olarak da Yıldırım, şunları kaydetti:



"Kabul edilebilir bir şey değil. Bu, tamamen suçtur. Türkiye, diplomatik yollardan yapılması gerekeni yapmıştır. Zannediyorum onlar da soruşturma başlattılar."



MHP'Lİ MUHALİFLERİN TOPLATILARINDA ÇIKAN OLAYLAR



Başbakan Yıldırım MHP'li muhaliflerin toplantılarında çıkan olaylara ilişkin değerlendirmesinde, "Tabii orada MHP'nin kendi bünyesinde olan bir sorun. Olmamasını tercih ederiz ama bu da bir sonuç, bir vaka. Biz İçişleri Bakanlığımıza kesin talimat verdik. Her türlü programı kim yapmak istiyorsa, muhalif, müzahir, kim olursa olsun, yer temini konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Ayrıca toplantının genel asayişini, toplantının yapılmasını engelleyici faaliyetlere de müsamaha gösterilmeyecek. Bunlar çok net bir şekilde söylendi." ifadelerini kullandı.



MHP ile birlikte program yapmayacaklarını kaydeden Yıldırım, "Beraber program yapmıyoruz ama MHP de biz de 'Evet' kampanyası yapıyoruz, hedefimiz aynı." dedi.



"AVRUPA'YI TOPTANCI USULLE DEĞERLENDİRMEK YANLIŞ OLUR"



Başbakan Yıldırım, "Avrupa'yı toptancı usulle değerlendirmek yanlış olur. Bazı ülkeler daha makul, bazı ülkeler ise maalesef olumsuz bir tutum içerisindeler. 'Bütün Avrupa bize karşı' şeklinde değerlendirmek hata olur." dedi.



"Ülkeler arasında daimi düşmanlık da olmaz, daimi dostluk da olmaz." ifadelerini kullanan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Karşılıklı çıkarlar esas alınır. Karşılıklı çıkarlar zarar gördüğü zaman ilişkiler gerilir, görmediği zaman normalleşir. Ne Amerika'yla ne Rusya'yla ne Avrupa'yla ne de İskandinav ülkeleriyle durumumuzun çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Bunlar konjonktürel şeylerdir, gelir geçer. O bakımdan karamsarlığa lüzum yok."



"ABD VE RUSYA'NIN KARARINI VERMELERİ LAZIM"



Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Yıldırım, "Burada söylemlerle uygulamalar birbirine uymuyor. Orada ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar, önemli olan Türkiye'ye tehdit nereden gelirse gelsin, ister Suriye'den ister Irak'tan, o tehdidi bertaraf etmek bizim vazgeçilmez görevimizdir." şeklinde konuştu.



Yıldırım, "Suriye'yi parçalamak mı yoksa Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak mı istiyorlar? ABD ve Rusya'nın bunu söylemesi lazım. Bu kararı vermeleri lazım. Orada YPG ve PYD'nin faaliyetlerine müsamaha göstermek bizi rahatsız ediyor." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Suriye'deki bütün etnik gruplar işin parçası olsun, ülkenin sahibi olsun, terör grupları barış sürecine dahil olmasın, Suriye'nin toprak bütünlüğü muhafaza edilsin, küçük küçük devletçiklere bölünmesin. Bölünürse bu iş bugünkünden daha beter olur. Buna izin verilmemesi gerektiğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.