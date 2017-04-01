Başbakan Yıldırım'dan referandum anketi açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Anket sonuçları var ama paylaşmayacağım. Vatandaşlarımıza biraz saygısızlık olarak görüyorum. Gerçek anket, gerçek sonuç vatandaşlarımızın 16 Nisan'da sandığa gidip vereceği oylardır." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Anket sonuçları var ama paylaşmayacağım. Vatandaşlarımıza biraz saygısızlık olarak görüyorum. Gerçek anket, gerçek sonuç vatandaşlarımızın 16 Nisan'da sandığa gidip vereceği oylardır." dedi.

Yıldırım, "(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Fesih yok ama bir şey var o da seçimlerin yenilenmesidir. Seçimlerin yenilenmesi bir tıkanmaya karşı, krize karşı bir tedbirdir." diye konuştu.