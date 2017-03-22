Başbakan Yıldırım: Terör küresel bir felakettir

Başbakan Yıldırım, Londra'daki terör silahlı saldırısına ilişkin, "Terör küresel bir felakettir, insanlığın başının belasıdır." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, özel bir TV'de canlı yayında konuşuyor.



Başbakan Yıldırım, Londra'daki terör saldırısına ilişkin,"Terör herkesin başının belasıdır. Terörü sadece Müslüman ülkelerle zikretmek yapılan en büyük yanlıştır. Terör küresel bir felakettir, insanlığın başının belasıdır." dedi.

"ORTAK MÜCADELE YAPILMASI LAZIM"



Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:



"Terör konusunda çifte standardı, 'ama'yı, 'fakat'ı bırakmak lazım ve terör konusunda bütün ülkelerin bir araya gelmesi lazım, ortak mücadele yapılması lazım."