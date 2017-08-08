Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Alman medyasına yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Bırakın bir parti başkanını, herhangi bir vatandaş kendi memleketi için böyle laflar eder mi?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikent-Temelli Yolu temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Alman gazetesine ne diyor biliyor musunuz; 'Türkiye'de can güvenliği, mal güvenliği yok turistler gelmesin.' Bu ne demek? Bu memleketin bir evladıysan nasıl sen ülkeni dünyaya şikayet edersin? Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen misafir sayısı yüzde 14 arttı, 15 milyona yaklaştı. Kılıçdaroğlu 'Gelmesin' dese de geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu belli ki Türkiye'de turizmin gelişmesinden, refahın artmasından, insanların aş, iş sahibi olmasından hiç mutlu değil. Bırakın bir parti başkanını, herhangi bir vatandaş kendi memleketi için böyle laflar eder mi?" ifadelerini kullandı.



"Kılıçdaroğlu, '2019'a hazırlanacağız' dediği o demokratik unsurları açıklasın da görelim." diyen Yıldırım, "Sırtını teröre dayayan HDP mi? Sözde adalet yürüyüşü boyunca devlete ve millete kin ve nefret kusan FETÖ artıkları mı? Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terör militanları mı? Sayın Kılıçdaroğlu, ortaklık yapacağın bir demokratik unsur varsa, eğer gerçekten arıyorsan 15 Temmuz'da sokaklarda kahramanlık destanı yazan millete dön, millette ara." şeklinde konuştu.