Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Dersim' mesajı

Başbakan Yıldırım, Tunceli mitinginde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Dersim'de yaşanan o vahşeti tekrar bir öz eleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim' dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Geçmişte birçok haksızlıklar, birçok yanlışlar oldu, bunu biliyoruz. Bu topraklar en iyi bilendir. Dersim olaylarının, bu topraklarda yaşayan insanlara ne kadar büyük acılar yaşattığını biz bilemeyiz ama bizim dedelerimiz, bizim büyüklerimiz yaşadı. İstiyoruz ki bizden sonrakiler yaşamasınlar. O günün tek parti yönetimi CHP, ne dedi; 'Dersim bir çıban başıdır' dedi ve bütün buradaki vatandaşlarımızı yok ettiler, acımasızca üzerine bombalar yağdırdılar. Yaşlarını büyütüp idam ettiler." dedi.



BAŞBAKAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA "DERSİM" MESAJI



Başbakan Yıldırım, Tunceli'de halka seslendi.



Başbakan Yıldırım, Dersim olaylarıyla ilgili, "Şimdi o günlerle yüzleşmek için 'Gelin bu ayıbı kaldıralım, geçmişin acılarını saralım' diye ana muhalefet partisine, onun Genel Başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Bir öz eleştiri yap, Dersim'i, Dersim'de yaşanan o vahşeti tekrar bir öz eleştiriyle bu ülkenin gündemine getirelim' dediğimizde adını bile anmaktan korkuyor. Bu toprakların çocukları belki onu Kemal Kılıçdaroğlu diye tanımayanlar olabilir." diye konuştu.



"HDP MİLLETİ ALDATTI"



Yıldırım, "HDP denen parti maalesef milleti aldattı, meşru siyasetin dışına çıktı. 7 Haziran'da kendilerine milletin verdiği fırsatı kullanamadılar, Kandil'in güdümüne girdiler. Terör örgütleriyle aralarına asla bir mesafe koyamadılar, kaybettiler, çünkü halkı aldattılar." ifadelerini kullandı.