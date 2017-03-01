Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat'ta yaptığı konuşmada, "Kılıçdaroğlu, sen bu milleti tanımayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bütün dünyaya nasıl kahraman bir millet olduğunu, nasıl aziz bir millet olduğunu gösterdi." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.



Başbakan Yıldırım, buradaki konuşmasında "Anamuhalefet partisi Genel Başkanı'nın referandum günü yaklaştıkça sinirleri bozulmaya başladı, ayarı kaçtı. Diyor ki 'Eğer başkanlık sistemi 15 Temmuz gecesi geçerli olsaydı o zaman Türkiye diye bir şey kalmazdı.' Bak bak, lafa bak, bu ne demektir biliyor musun? Bu, milletine güvenmemek demektir, milletine inanmamak demektir, bu milleti tehdittir, 'Eğer başkanlık gelirse darbe olacak' demektir. Kılıçdaroğlu, sen bu milleti tanımayabilirsin ama bu millet 15 Temmuz'da bütün dünyaya nasıl kahraman bir millet olduğunu, nasıl aziz bir millet olduğunu gösterdi." dedi.