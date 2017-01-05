Başbakan Yıldırım'dan İzmir saldırısı açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir." dedi.

"KAHRAMAN POLİSİMİZ BÜYÜK BİR FELAKETİN YAŞANMASINI ENGELLEMİŞTİR"



Başbakan Yıldırım, "İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." diye konuştu.