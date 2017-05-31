Başbakan Yıldırım'dan Heniyye'ye tebrik telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen İsmail Heniyye'yi telefonla arayarak, tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü.



Yeni görevi nedeniyle Heniyye'yi tebrik eden Başbakan Yıldırım, Filistinliler arasında uzlaşı ve birliğin, Filistin halkının bekası için önemini vurguladı.



Başbakan Yıldırım, Heniyye'ye ve Filistinlilere mübarek ramazan ayı için iyi dileklerini iletti.