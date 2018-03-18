Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye tebrik
Yıldırım, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi telefonla arayarak tebrik etti.
Başbakan Binali Yıldırım, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak kutladı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Bahçeli ile telefonla görüştü.
Yıldırım, MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Bahçeli'yi tebrik etti.
Kaynak: AA