Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli açıklaması!

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kuzey Irak referandumuna ilişkin değerlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kuzey Irak referandumuna ilişkin değerlendirmelerine ilişkin konuşan Başbakan Binali yıldırım, "Sayın Bahçeli ile biz görüşüyoruz. Bu konuları cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok" dedi.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları;



"Sayın Bahçeli ile biz görüşüyoruz. Bu konuları cümle alemin içinde anlatmaya lüzum yok. Aramızda bir görüş farklılığı da yok üstelik. Kuzey Irak'ta bölgesel yönetimin yapmaya çalıştığı referandum kararının çok vahim bir hata olacağını hep söyledik. Aynı şekilde de görüşümüz devam ediyor. Bu referandum yapılmamalı. Yapılınca bölgede zaten sorunlar had safhada, yeni bir sorun ilave etmenin ne bölgeye ne bölge ülkelerine getireceği bir katkı yok."