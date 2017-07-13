Başbakan Yıldırım'dan '360 derece, karanlık gece' tırına ziyaret

Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği tırı ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'deki 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı anma etkinliklerine bazı partilerin davet edilmediği iddiasıyla ilgili, "Milletin iradesinin tecelli ettiği Mecliste, seneidevriyesinde aynı saatte tekrar milletvekilleriyle vatandaşlarıyla bütün herkesin kadınıyla erkeğiyle toplanması, o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir. O yüzden ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine lüzum yok. Biz de yazılı davet almadık. Bu, Meclis Başkanlığımızın yaptığı bir organizasyondur." dedi.



Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtım toplantısının ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüntülerin, 360 derece sanal gerçeklikle izlenebildiği tırı ziyaret etti.



"İhanet gecesini unutmayacağız, unutturmayacağız" sloganıyla 81 ili dolaşacak "360 derece, karanlık gece" tırını gezen Yıldırım, Tuzla Belediyesi'nin projesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, tırda bulunan sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde, yaşanan bir olayın birebir olarak sanal ortamda izlenebildiğini dile getirdi.



Tır içinde, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tüm detayların saati saatine üç boyutlu olarak hazırlandığını belirten Yıldırım, "Bu tır, Samsun'dan yola çıkacak ve Türkiye'nin her tarafını dolaşacak, vatandaşlarımıza 15 Temmuz'un önemini, 15 Temmuz'da ortaya çıkan zaferin ülkemiz, demokrasimiz, milletimiz için ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlatacaklar, hafızaları canlı tutacaklar." diye konuştu.







Başbakan Yıldırım, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve projede emeği geçenlere de teşekkür etti.



"Mücadelesi için davete ihtiyaç yok"



Açıklamalarının ardından bir gazetecinin, "Törene davet edilen isimler arasında AK Parti ve MHP var. Diğer partilerin davet edilmemesine yönelik eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bize bir davet gelmedi. Mecliste o gün yaşananlar yaşandığında kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden milletvekillerimiz, bakanlarımız kalktılar gittiler, Mecliste sahip çıktılar. 'Aynı saatte, aynı yerde tekrar herkes toplansın.' diye ilan ediyoruz. Burada alınganlık göstermeye lüzum yok. Milletin iradesinin tecelli ettiği Mecliste, seneidevriyesinde aynı saatte tekrar milletvekilleriyle vatandaşlarıyla bütün herkesin kadınıyla erkeğiyle toplanması, o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir. O yüzden ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine lüzum yok. Biz de yazılı davet almadık. Bu, Meclis Başkanlığımızın yaptığı bir organizasyondur. İstiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele, 7'den 70'e hepimizin en temel görevidir."



Sanal gerçeklik tırı daha sonra partililer tarafından AK Parti Genel Merkezi önünden Samsun'a uğurlandı.