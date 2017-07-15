Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz mesajı

Başbakan Yıldırım, "Milli iradeyi hiçe sayan gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı da almışlardır." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz 2016'da "milli iradeyi hiçe sayan gafillerin, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, 'Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır' yeminini hesaba katmadıklarını ve hak ettikleri cevabı da aldıklarını" belirtti.



Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



"Aziz milletim" ifadesiyle başladığı mesajda Yıldırım, ülke tarihinin en büyük ihaneti olan ve bir yıl önce yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin vatanı işgal etmeye, milleti yok etmeye, Cumhuriyet'i yıkmaya kastettiklerini, milletin silahlarını yine aziz millete doğrulttuklarını anımsattı.



Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:



"O karanlık gece, verilen destansı mücadeleyle parlak bir zafere dönüşmüştür. Başkomutan'ımız, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlatmış ve 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' düsturuyla hareket etmiştir. Milli iradeyi hiçe sayan gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, 'Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır. Gök kubbede bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır' yeminini hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı da almışlardır. O gece yeniden canlanan 'Çanakkale Ruhu'yla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan bu milletimin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum."



Şehitlerin kalplerdeki mümtaz yerleri daima muhafaza edeceğini belirten Yıldırım, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kendilerini gönülden yad ediyor, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya söz veriyorum. Milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır." ifadelerini kullandı.